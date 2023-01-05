Gündem Kütahyada 820 bedelli asker yemin etti
KÜTAHYA

Kütahya'da 820 bedelli asker yemin etti

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 820 bedelli asker için düzenlenen yemin törenine katıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kütahyada 820 bedelli asker yemin etti
11’inci döneme tabi 820 bedelli asker, yemin etti.

2022’ye 11’inci döneme tabi 820 bedelli asker, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ile il protokolü ve askerlerin aileleri katıldı.

Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu?
HAYAT
Bedelli askerlik 2023 ne kadar oldu?
Vücudu dinlendirmek için bire bir

Vücudu dinlendirmek için bire bir

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.
Ölü ve çoksayıda yaralı var

Ölü ve çok
sayıda yaralı var

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı.
5 puanlık sürpriz

​Memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıktı.

​Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı.

​Avrupa'da grip alarmı: Covid-19 vakalarına yaklaştı.

Karşılıklı meydan okumaların ardından masa bir araya geliyor.

​Orta gelirliye 100 bin konut.

​ABD'de dehşete düşüren olay: İki kişi gözaltında.

Altıncı tur oylamada da başkan seçilemedi.

​Migros CarrefourSA ve Happy Center.

​Cibuti felaketten kurtuldu Türkiye'ye teşekkür etti.

​İmza Bulgaristan'da manşetleri süsledi.

​Çin'in dev anlaşmaları ABD'nin tahtını sallıyor.

​ÜFE değil TÜFE baz alındı.

​Önceden kayıt olanların çıkma ihtimali daha fazla.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.