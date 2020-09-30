Kütahya'da acı olay: Çocuğu doğduğu gün kazada hayatını kaybetti

Ekonomi

Üç yıllık ekonomik programın yol haritası açıklandı: Meydan okuyoruz

Koronavirüs salgınının etkilerinden en az hasarla çıkmayı hedefleyen Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı, ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ ve ‘Yeni Ekonomi’ temaları üzerine oturacak. Bu üç unsuru meydan okuma olarak gördüklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceklerini söyledi.