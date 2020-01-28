Gündem Kütahyada bir evde çürümüş ceset bulundu Ceset 6 ay sonra fark edildi
KÜTAHYA

Kütahya'da bir evde çürümüş ceset bulundu: Ceset 6 ay sonra fark edildi

Kütahya’da bir evde, yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Mehmet Ey'e (68) ait kimlik bulundu.

Haber Merkezi AA
Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

  • Eve giren ekipler, büyük bir kısmı çürümüş ve hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen erkek cesediyle karşılaştı.

Cesedin üzerinden çıkan kimlik bir hükümlüye ait

Yaklaşık 6 ay önce ölümü gerçekleştiği değerlendirilen kişiye ait cesedin üzerinden, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Mehmet Ey'e (68) ait kimlik bulundu.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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