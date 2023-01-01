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Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Kütahya'da, evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

10:55 . 20/01/2023 Cuma
AA
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma Erkan'ın (74) yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Kütahya
#PATLAMA
#tüp patlaması
1 saat önce
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Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve dış duvarı çöktü
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