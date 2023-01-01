Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Aydın Nazilli’de bir restoranda tüp değişimi sırasında gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada, 4’ü kadın, 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bir çalışan tüp değişimi yaptığı sırada koku çıktığını, bazı insanları dışarı çıkardığını, kısa bir süre sonra da patlama olduğunu anlattı” dedi. 10 kişinin gözaltına alındığı patlamaya ilişkin soruşturmayı 3 savcı yürütücek.