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Kütahya'da okul inşaatında göçük: Yaralılar var

Kütahya'da okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaatta bulunan işçilerden 5'i yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

13:39 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 13:51 - 7/06/2024 Cuma
IHA
Okul inşaatında göçük meydana geldi
Okul inşaatında göçük meydana geldi
Kütahya'da okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaatta bulunan işçilerden 5'i yaralandı.
Olay, Kütahya merkez Asım Gündüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılıp yenilenmekte olan Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında, beton atıldığı sırada göçük meydana geldi.
Bu sırada 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler vatandaş ve ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkartıldı.

Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.



#AFAD
#Kütahya
#göçük
#okul
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