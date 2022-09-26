Kütahya'da orman yangını

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir, olamaz da'' dedi.