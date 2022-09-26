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KÜTAHYA

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıkarken, ekipler, söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Haber Merkezi DHA
Kütahyada orman yangını
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gediz'e bağlı Köpenez köyü yakınlarındaki ormanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 16 arazöz, 2 dozer, 2 su tankeri ve ekskavatör ile çok sayıda orman bölge ekibi sevk edildi.

DHA

Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, "Bölgeye Hisarcık, Emet, Simav ve Gediz ilçelerinden takviye ekiplerimiz de sevk edildi. Sahadaki ekiplerimizin çalışması sürüyor, yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

DHA
DHA

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