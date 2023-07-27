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Kütahya’da orman yangını kontrol altında: 180 hektarlık alan zarar gördü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan orman yangının ekiplerin müdahalesi ile birlikte 9 saatte kontrol altına alındı. Yanan alanda 180 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

11:09 . 27/07/2023 Perşembe
IHA
Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Kütahya’da 9 saat sonra kontrol altına alınan yangında 180 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarında çıkan orman yangını 9 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü; yangına 29 arazöz, 35 su ikmal aracı, 13 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, 21 su tankeri, 25 pikap, çok sayıda iş makineleri ve 5 yer ekibi olmak üzere bin 55 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Yangına havadan da bir helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

#Kütahya
#Orman
#Yangın
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