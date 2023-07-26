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Kütahya'da orman yangını: Köyler tahliye ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgede köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor.

16:12 . 26/07/2023 Wednesday
DHA
Kütahya'da orman yangını çıktı.

Kütahya'da orman yangını çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.


Köylerin tahliyesi için anons yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi Gevrekler köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı çevredeki köylerin tahliye edilmesi için anons yapılıyor. Yangına, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 dozer ile çevre il ve ilçelerden de bölgeye sevk edilen 11 belediyenin itfaiye aracı, su tankeri ve 5 yer ekibi olmak üzere 220 personelle müdahale sürüyor. İstanbul'dan istenen helikopterin ise Beykoz’da çıkan yangın nedeniyle geri döndüğü ve alevlere şu an sadece karadan müdahale edildiği öğrenildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gevrekler köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.




#Kütahya
#Orman Yangını
#Helikopter
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