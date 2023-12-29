Kuzey Irak’a yeni üsler kurulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak’a yeni üs bölgeleri kurulacağını söyledi.

53. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, “Toprak bütünlüğümüze sahip çıkmak, devletimizin üniter yapısını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafaa etmek, milli bekamızın teminatı olan ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesini her şart altında gözetmek bizim kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.

KAYNAĞINDA MÜCADELE

Türkiye’nin son 6-7 yılının terörle mücadele tarihi açısından en başarılı yıllar olarak tarihe geçtiğini belirten Erdoğan, 15 Temmuz’un hemen ardından Türkiye’nin terörle mücadele konseptinin değiştiğini belirtti. Artık tehditlerle sınırlar içinde değil kaynağında mücadele edileceğinin tüm dünyaya ilan edildiği anımsatan Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca yeni konsepte uygun adımları atmış, teröristlerin başlarını inlerinde ezecek harekatlar başlatmıştık. Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız ötesindeki operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Teröristlerin, vatan topraklarını o necis ayaklarıyla kirletmesine müsaade etmiyoruz” dedi.

MAĞARALARINDA İMHA

Erdoğan, daha önce şehirlerde, dağlarda ve karakollarda içleri acıtan, kalpleri sıkıştıran alçak terör eylemlerine maruz kalındığını anlattı. Şimdiyse sınır ötesinde teröristleri kendi üslerinde, kendi mağaralarında imha ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Bugün sınırlarımız içinde terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık’tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var. Bunların hepsini vuruyoruz. Durmayacağız. Nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa işte onların bu kaynaklarını vurarak yok edeceğiz, yok ediyoruz.”

ÜZERİNE GİDİYORUZ

Erdoğan, Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinin, coğrafi ve iklim şartlarının zorluğuna işaret ederek, şunları söyledi: “Teröristler işte bu zorluğu kullanarak 40 yıl boyunca ülkemiz topraklarına rahatça girip çıktılar, eylemlerini yaptılar, kan döktüler, vahşet sergilediler. Irak ve Suriye’de güvenli hale getirdiğimiz alanlarla terör örgütünün bu imkanını elinden aldık. Askerlerimizin operasyon yürüttüğü yerler öylesine zor şartlara sahip ki kalıcı üs bölgelerini hemen kurmak ve gelişmiş güvenlik sistemlerini çalışır hale getirmek mümkün olmuyor. Ama durmuyoruz. Yine üzerine gidiyoruz.”

AYAK BASAMAYACAKLAR

“Yolun olmadığı, yol inşa etmenin gerçekten çok zahmet gerektirdiği bu yerlerdeki çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak’ta yüzlerce kilometre yol yaptık. Kontrol altına aldığımız yeni yerlerde de aynı faaliyetleri yürütüyoruz. Ama dediğim gibi şartlar arzu ettiğimiz hızda ilerlememizi güçleştiriyor. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz.”

Muhtarlarımızı ezdirmeyeceğiz

“2002’den itibaren demokrasimizin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her alanda destekledik” diyen Erdoğan, “Muhtarlık kurumunun lağvedilmesiyle ilgili özellikle zaman zaman gündeme getirilen önerilere biz katılmıyoruz. Muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde bizim temsilcilerimizdir, onları kimseye ezdirmeyiz, kimseye istismar ettirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum, muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alın” diye konuştu. Erdoğan, yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse gelecek yasama yılında bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ettiklerini dile getirerek, “Böylece muhtarlıklarımızın da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin dinamik yapısına uygun şekilde milletimize daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Malum olduğu üzere biz buralara ‘muhtar bile olamaz’ manşetlerini çiğneyerek geldik” dedi.

MB rezervi rekor kırdı

Merkez Bankası (MB) rezervlerine dair son bilgileri paylaşan Erdoğan, şunları söyledi: “Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır. İnşallah bu rakamı finansal güvenliğimizi tahkim için daha da artıracağız. Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Bunun etkilerini azaltmak için bütçe imkanlarını zorlama pahasına çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik.”

Enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız

“Özellikle 85 milyon vatandaşımızın tamamını olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelede kesinlikle geri adım atmayacağız” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaşarak devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini hak ettiği düzeye, yani dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin vatandaşları seviyesine çıkartana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız.”

PKK uzantılarıyla demleniyorlar

Bölgedeki şartları bilmeyen, Türkiye’nin terörle mücadele stratejisinden ve buna göre uyguladığı taktiklerden haberi olmayanların, PKK ve uzantılarının ağzıyla güya kendilerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye hariç, hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı maharet zanneden bir muhalefet asla bulamazsınız. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi örnek aldığı sınır güvenliği ve sınır ötesi tehditleri önleme çalışmalarımızı beğenmeyen muhalefetin, buna karşı alternatif bir çözüm teklifiyse mevcut değildir.”

MİLLETİMİZE HAVALE EDİYORUZ

“Aslında bunlar, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek Irak, Suriye tezkeresine bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla beraber ret oyu vererek, kurultay kürsülerinden hapisteki teröristlere sırayla selam göndererek, Meclis’te dört farklı partinin teröre karşı ortak irade sergilediği bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, hasılı terör örgütüne şaşı baktıklarını her vesileyle göstererek terörle mücadele gibi bir dertlerinin olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır. Sırf konuşmuş olmak, sırf hükümetin ak dediğine kara, kara dediğine ak demiş olmak, sırf kendi tabanına çalışıyor görüntüsü vermek, sırf emperyalistlere şirin gözükmek için terör örgütü PKK ve uzantılarıyla demlenmeyi içlerine sindirenleri milletimize havale ediyoruz.”

BU BEKA MESELESİDİR

Bu meselenin, parti meselesi değil, ülkenin ve milletin beka meselesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Siyaset kurumunun terör gibi doğrudan milli güvenliğimize dair bir konuda güç birliği içinde hareket etmesi millete karşı mesuliyetinin gereğidir. Kendi kişisel ihtirasları ve parti içi iktidar hesapları uğruna bölücü örgütün emellerine koç başlığı yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.”

Hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı ziyaret etti. Erdoğan, Kavlak ve Özcan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.







