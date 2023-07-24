|
Gündem

Kuzey Irak'tan acı haber: Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu

Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında 21 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Acı haber, memleketi Osmaniye'deki ailesine verildi.

16:42 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can 

Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can 

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı.
12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

 




#Mehmet Can
#şehit
#osmaniye
#Kuzey Irak
44 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tüm gözler ÖSYM'den gelecek KPSS 2023/1 tercih sonuç haberinde