Gündem Lastik botta can savaşı 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR

Lastik botta can savaşı: 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Lastik botta can savaşı: 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
​Lastik botta can savaşı: 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 49 düzensizi göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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