​Lastik botta can savaşı: 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 49 düzensizi göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
OYNAT 00:59
Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarma ekipleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçma hazırlığındaki 57 kaçak göçmeni yakaladı.
OYNAT 00:18
Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 4 şüpheli tutuklandı
Van'da Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye istediği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı yollarla girip İstanbul'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu göçmenlerin rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldıkları ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Rehin alınan düzensiz göçmenlerin telefonlarını kullanarak çektikleri işkence videolarını aileleriyle paylaşıp serbest bırakmak için fidye istediği tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GÜNDEM
Ölüme itilen 243 göçmenin imdadına Türk botları yetişti