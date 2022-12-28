​Lastik botta can savaşı: 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Van'da düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye isteyen 4 şüpheli tutuklandı

Van'da Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri alıkoyarak ailelerinden fidye istediği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı yollarla girip İstanbul'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu göçmenlerin rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldıkları ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Rehin alınan düzensiz göçmenlerin telefonlarını kullanarak çektikleri işkence videolarını aileleriyle paylaşıp serbest bırakmak için fidye istediği tespit edilen 4 şüpheli, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.