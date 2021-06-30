LGBT’nin avukatı ABD: ​Sen asıl göçmenlere endişelen

Dünyanın LGBT hamiliğine soyunan ABD, Türkiye’ye karşı yine “endişeliyiz” açıklaması yaptı. 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Taksim çevresinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen LGBT’li gruba polis müdahale etmiş, 46 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştı. ABD, LGBT’nin sözde “Onur Yürüyüşü”ne izin verilmemesi ve Beyoğlu’nda toplananlara müdahale edilmesinden 1 gün sonra, grubun avukatlığına soyundu.
SAPKINLIĞA TEŞVİK EDİYOR
- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter üzerinden, “İstanbul’da son zamanlarda ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanmaya yönelik önlemelerden endişe duyuyoruz. İnsan haklarını teşvik etmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Türk yetkililere LGBTQI+ bireyler dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine saygı gösterme çağrısı yapıyoruz” mesajını paylaştı. Dünyadaki göçmen krizini görmezden gelen ABD’nin “LGBT avukatlığı” tuhaf karşılandı.