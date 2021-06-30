LGBT’nin avukatı ABD: ​Sen asıl göçmenlere endişelen

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Bakan Pakdemirli'den 'yangın çıkan yere otel yapılacak' iddialarına sert yanıt: Bir tane örneğini gösteremezler bu yapılan adice

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı canlı yayında, Muğla'nın Ula ve Marmaris ilçelerinde meydana gelen bir personelin şehit olduğu orman yangınlarına değindi. Muhalefetin, "Bilerek yakılıyor, oraya da otel dikilecek" ithamlarına yanıt veren Bakan Pakdemirli, "İddialar kasıtlı. Hükümet düşmanlığı nedeniyle böyle yapılıyor. Bir tane örneğini gösteremezler. Şehidimizin olduğu günde, yangın adice bir polemik konusu yapıldı." dedi.