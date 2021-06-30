Gündem LGBTnin avukatı ABD Sen asıl göçmenlere endişelen
İSTANBUL AMERİKA

LGBT’nin avukatı ABD:  Sen asıl göçmenlere endişelen

Dünyanın LGBT hamiliğine soyunan ABD, geçtiğimiz cumartesi İstiklal Caddesi’nde izinsiz gösteri yapmak isteyen LGBT’li gruba polis müdahalesi için ‘Endişeliyiz’ açıklaması yaptı. Evinden yurdundan ayrılmak zorunda kalan göçmenleri görmezden gelen ABD’nin ‘LGBT avukatlığı’ tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
LGBT’nin avukatı ABD: ​Sen asıl göçmenlere endişelen
Beyoğlu’ndaki LGBT’li grup, polisin İstanbul Valiliği’nin yasağını hatırlatmasına rağmen eylem için ısrarcı olmuştu.

Dünyanın LGBT hamiliğine soyunan ABD, Türkiye’ye karşı yine “endişeliyiz” açıklaması yaptı. 26 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Taksim çevresinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen LGBT’li gruba polis müdahale etmiş, 46 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılmıştı. ABD, LGBT’nin sözde “Onur Yürüyüşü”ne izin verilmemesi ve Beyoğlu’nda toplananlara müdahale edilmesinden 1 gün sonra, grubun avukatlığına soyundu.

Ned Price
Ned Price

LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
GÜNDEM
LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu

SAPKINLIĞA TEŞVİK EDİYOR

  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Twitter üzerinden, “İstanbul’da son zamanlarda ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanmaya yönelik önlemelerden endişe duyuyoruz. İnsan haklarını teşvik etmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Türk yetkililere LGBTQI+ bireyler dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine saygı gösterme çağrısı yapıyoruz” mesajını paylaştı. Dünyadaki göçmen krizini görmezden gelen ABD’nin “LGBT avukatlığı” tuhaf karşılandı.

Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
OYNAT 00:29
Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde toplanarak izinsiz şekilde gösteri düzenlemek isteyen LGBT'liler, terör örgütü PKK lehine sloganlar attı. 'Kürdistan vardır' diyerek slogan atan LGBT'lilerin görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı.
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Bakan Pakdemirli'den 'yangın çıkan yere otel yapılacak' iddialarına sert yanıt: Bir tane örneğini gösteremezler bu yapılan adice

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