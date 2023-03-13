LGS 4 Haziran'da

Deprem bölgesindeki öğrenciler sınava hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özer, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun bugün "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
3 DEPREM İLİNDE BUGÜN OKUL VAR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime bugün yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı. Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı. Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin yeniden başlaması için hazırlıkların tamamlanmasının ardından okullar açıldı. Üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitim yapılacak. Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci ders başı yaptı. Üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.
Sınava hazırlıyorlar
Hatay’ın Samandağ ilçesinde öğretmenlik yapan Ercüment ve Hicran Gümüş çifti, bölgede kalarak öğrencilerini sınav yolculuğunda yalnız bırakmadı. Öğretmen çift, sınıf gibi dizayn edilen konteynerde öğrencilerini LGS’ye hazırlıyor.