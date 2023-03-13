LGS 4 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime bugün yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı. Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı. Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin yeniden başlaması için hazırlıkların tamamlanmasının ardından okullar açıldı. Üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitim yapılacak. Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci ders başı yaptı. Üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.