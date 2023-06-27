LGS tercihleri 3 grupta yapılacak

Öğrenciler; ‘merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar’, ‘yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar’ ve ‘pansiyonlu okullar’ olmak üzere 3 grupta tercih yapılabilecek.

10 OKUL SEÇECEKLER

MEB tarafından dün yayımlanan kılavuza göre, LGS kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercihleri 3-19 Temmuz’da yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

SONUÇLAR 24 TEMMUZ’DA

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz’da ilan edilecek.

Pozitif ayrımcılık böyle olacak

Kılavuzda, OHAL kapsamında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları yer aldı. Buna göre, bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında birinci dönemi tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.















