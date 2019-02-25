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İSTANBUL İZMİR

Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak

İzmir’in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi IHA
4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövülen genç, hastaneye kaldırıldı
4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövülen genç, hastaneye kaldırıldı

Alsancak semti Meksika Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi.

Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak
OYNAT 00:58
Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak
İzmir'in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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