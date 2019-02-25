Alsancak semti Meksika Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine bir lise öğrencisini sokakta sıkıştırdı. İki kişi bir anda öğrenciye saldırırken, ne olduğunu anlamayan talihsiz genç kemerle ve tekmelerle darp edildi.

OYNAT 00:58 Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dayak İzmir'in Konak ilçesinde bir lise öğrencisi, 4 öğrenci tarafından kemerle öldüresiye dövüldü. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.



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Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen öğrenci, Alsancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acımasızca dayak yiyen gencin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.