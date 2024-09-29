Lübnan’ın yardımına koştuk

İsrail'in ağır bombardımana tuttuğu Lübnan'da siviller zor durumda. Ülke içinde yerinden edilerek mülteci konumuna düşen siviller için Türk STK'lar harekete geçti. Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı, Türkiye Diyanet Vakfı gibi kuruluşlar ise insani yardım için seferber oldu.





3 FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞMA

Uzun yıllardır Lübnan'da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, işgalci İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından acil yardım çalışmalarına başladı. Vakıf çalışmalarının ilk gününde, Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdı. Beyrut’ta bir okula sığınan 100 aileye gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtan İHH, ardından Sayda’da 450 kişiye sıcak yemek ikram etti. Dernek Şuf’ta ise, 150 kişiye battaniye ve yatak dağıtımı yaptı. İklim el-Kharroub bölgesinde mutfak kurma çalışmalarına devam eden İHH, çalışmaları birkaç gün içinde tamamlayarak bölgedeki sivillere günde 4 öğün sıcak yemek ulaştıracak.





HEMEN SAHAYA İNDİLER

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'ı yerle bir eden saldırılarının ardından bölgedeki saha elemanları aracılığıyla yardım çalışmalarına başladı. 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın Beyrut, Sayda, Jbeil ve Trablus kentlerine yardım ulaştıran dernek, 6 bin 500 battaniye, 6 bin 500 sünger yatak dağıttı. 2 bin ailenin su ve ekmek ihtiyacını karşılayan dernek 90 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdı.





TDV KAMPANYA BAŞLATTI

Türkiye Diyanet Vakfı, İsrail'in bombardımanı nedeniyle zor durumda olan Lübnan halkına destek olmak için “Lübnan Acil Yardım Bekliyor” sloganıyla bir kampanya başlattı. 7 Ekim’den bu yana Filistin’de soykırıma dönüşen zulmün Lübnan’da devam ettiğini belirten Vakfın Genel Müdürü İzani Turan, "Bu insanlık dışı saldırılardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Binlerce insan evinden ve yurdundan göç etmek zorunda kalıyor. Can güvenliği olmayan ve saldırılar nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak yardımları ulaştırmaya başladık. Bu zor günlerinde alicenap milletimizin destekleriyle Lübnanlı kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.





Müftülüklerle irtibata geçilebilir

Türkiye'nin saldırılardan 48 saat sonra 30 tonluk insani yardımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye ulaştırdığına işaret eden Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.” şeklinde konuştu. Kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverler, “LÜBNAN” yazıp 5601’e SMS göndererek 25 TL destek verebilecekler. Ayrıca bagis.tdv.org adresinden, TDV mobil bağış uygulamasından veya müftülükler ile şubeler üzerinden istedikleri miktarda bağış yapılabilecek.





İyilik Gemisi Somali için yollarda

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), açlıkla mücadele eden Somali'ye yardım amacıyla hazırlanan "İyilik Gemisi", bugün Mersin Limanı'ndan yola çıkacak. AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, açlıkla mücadele eden Somali halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçtiği belirtildi. Somali'de geçen yıldan beri aralıklarla devam eden sel felaketlerinin ülkede insani koşulları giderek elverişsiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi ve muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemlerinin Mersin Limanı'nda devam ettiği bildirildi. Yaklaşık 3 bin tona ulaşan insani yardımları taşıyacak Türkiye'nin "İyilik Gemisi"nin yarın saat 15.00'te düzenlenecek törenle Mogadişu Limanı'na uğurlanacağı kaydedildi.



