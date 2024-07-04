Maarif'te okudular Türkiye'de mezun oldular: İlmimizle kötülüğün karşısında duracağız

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek burada üniversite okuyan 52 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen 28’i kadın, 24’ü erkek mezun ve bursiyer, ülkemizin 15 farklı ilindeki 17 üniversitesinin 16 farklı bölümünü başarıyla bitirdi. TMV Genel Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Mezuniyet Töreni'nde bir araya gelen mezun öğrenciler, artık kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönül elçisi olacaklar.

14 BİN ÖĞRENCİYİ MEZUN ETTİK

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Halime Kökçe, "Mezun olan öğrencilerimizin pek çoğuyla eminim ki yollarımız tekrardan kesişecek. Bu güne kadar 6 kıtadaki okullarımızda 14 bin 300 mezun verdik. Bu öğrencilerimizden yaklaşık 3 bin tanesi lisans ve yüksek lisans eğitimleri için Türkiye’yi tercih etti" diye konuştu.

107 ÜLKEYLE TEMAS HALİNDEYİZ

Ailenin gittikçe büyüdüğünü ifade eden Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de, "Bu ülkenin lideri, Maarif'in de kurucu iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımız, vakfımız kurulduğunda bize bir hedef gösterdi. Bu hedef 'BM'ye üye olan bütün ülkelerde var olacaksınız' hedefidir. Hakikaten Maarif ailesi, öğretmeniyle, öğrencisiyle, ailesiyle bütün aşamalardaki yönetimleriyle büyük bir ailedir ve bu aile kısa zaman içerisinde küresel ve dinamik bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Dünya üzerinde şu an 54 ülkeye yayıldık, 107 ülkeyle temasımız var." ifadelerini kullandı.

MAARİF'TE ÖĞRETMEN OLACAĞIM

Marmara Üniversitesi Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Yükseklisans Mezunu Moğolistanlı Madina Khuatbyek, "2015 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’nın Uluslararası Lise programıyla Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde burslu olarak eğitim gördüm. Liseden sonra Türkiye Maarif Vakfı’nın istihdama yönelik burs programıyla Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans yaptım. Yakında Türkiye Maarif Vakfı öğretmeni olarak çalışacağım. Kendi öğrencilerimi yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyorum." dedi.

BURADA DOSTLUKLAR KAZANDIM

Selçuk Üniversitesinden mezun olan Abdurrahman Hamad da duygularını şu sözlerle paylaştı: