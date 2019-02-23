Maaş isyanı

Yüzlerce kişi ellerinde, ‘Nerede adalet, nerede hukuk’, ‘İki aydır ödenmeyen maaşlarımızı istiyoruz’, ‘Biz sadakayı değil hakkımızı istiyoruz’, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘İşçiler burada, başkan nerede’ yazılı pankartlarla belediye binası önüne yürüdü. Avcılar’da vatandaşlardan da yoğun destek gören işçiler, yönetimi düdük çalıp alkışlayarak protesto etti. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçenin pek çok yerinde çöpler toplanmadığı için konteynerler önünde yığınlar birikti.

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, iki yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık ücretlerin bir türlü düzenli ödenmediğini belirterek, “Bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu” diye konuştu.