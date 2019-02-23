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POLİTİKA

Maaş isyanı

İstanbul’da CHP’li Avcılar Belediyesi’nin yüzlerce çalışanı iş bıraktı. Aylardır maaşlarını alamayan işçiler, Belediye İş Sendikası’nın iş bırakma çağrısıyla Marmara Caddesi’nde toplanarak eylem yaptı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İşçiler, Avcılar Merkez Camii önünde toplanarak eylam yaptı.
İşçiler, Avcılar Merkez Camii önünde toplanarak eylam yaptı.

Yüzlerce kişi ellerinde, ‘Nerede adalet, nerede hukuk’, ‘İki aydır ödenmeyen maaşlarımızı istiyoruz’, ‘Biz sadakayı değil hakkımızı istiyoruz’, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘İşçiler burada, başkan nerede’ yazılı pankartlarla belediye binası önüne yürüdü. Avcılar’da vatandaşlardan da yoğun destek gören işçiler, yönetimi düdük çalıp alkışlayarak protesto etti. İş bırakma eylemi nedeniyle ilçenin pek çok yerinde çöpler toplanmadığı için konteynerler önünde yığınlar birikti.

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde belediye binası önünde açıklama yapan Belediye İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, iki yıldan bu yana aynı sıkıntıyı çektiklerini, buna karşılık ücretlerin bir türlü düzenli ödenmediğini belirterek, “Bu eylemi yapmamamız için sayısız telefon aldık. Kime hizmet etmesi umurumuzda değil. İşçi arkadaşlarımız zor durumda. Başka çaremiz yoktu” diye konuştu.

Avcılar'da belediye işçileri iş bıraktı: Çöp yığınları oluştu
OYNAT 01:59
Avcılar'da belediye işçileri iş bıraktı: Çöp yığınları oluştu
CHP'li Avcılar Belediyesi'nde 2 aylık ücret alacakları olduğu halde kendilerine 1000 TL ödendiğini öne süren işçiler, bugün çöp toplamayarak protesto yürüyüşü yaptı. Aylık ücretlerin düzenli ödenmediğini söyleyen temizlik işçileri, sendikanın çağrısı ile bugün iş bıraktı. Çöpler toplanmayınca konteynerleri önünde yığınlar oluştu. Belediyenin Fen İşleri'nde çalışan işçiler de bugün iş bıraktı. İşçiler, saat 10:00'da araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde toplanarak, Avcılar Belediyesi önüne kadar yürüdü.
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