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ZONGULDAK

Maden işçisi göçükten 5 saat sonra sağ kurtarıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. Göçükten 3 işçinin kaçarak son anda kurtuldukları öğrenildi. 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sağ kurtulan işçi hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Maden işçisi göçükten 5 saat sonra sağ kurtarıldı
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu işçinin ambulansa alındıktan sonra ambulansa binerek yakından ilgilendi.

Zonguldak'taki olay 06.30 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin -485 ila -560 kodlarında yapılan çalışma sırasında Hasan Uğuz isimli maden işçisi göçük altında kaldı. İşçi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil maden ocağının girişine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Maden işçisi bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu işçinin ambulansa alındıktan sonra ambulansa binerek yakından ilgilendi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayı şöyle anlattı:

  • "485-560 arasında mekanize kazı çalışma ayağımızda ufak bir tavan çekmesi arında boşalma olmuş. Arkadaşımız da gelen postanın altında sıkışmış. 4 arkadaşmışlar. 3’ü postaya yakalanmadan oradan ayrılmış. Bir arkadaşımız sıkışmış. Kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızın el birliğiyle sağ salim güvenli bir şekilde aldılar."

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı
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Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hoşgörü Sokak üzerinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında 13:30 sıralarında göçük meydana geldi.
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Göçükte Serkan K. isimli işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan Erdal Aşkar için kurtarma çalışması başlatıldı.
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Olay yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Tahlisiye ekipleri de sevk edildi. Acil sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken mahsur kalan Erdal Aşkar için göçen bölgede tahkimat çalışması yapıldı. Maden ocağının içi de temiz hava ile havalandırılırken tahkimat için kullanılacak ağaçlar ocağın girişine getirildi.
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Aşkar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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51 yaşındaki Aşkar’ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalesinde öldüğü tespit edilen Erdal Aşkar’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte kalan Erdal Aşkar'ın cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı.
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