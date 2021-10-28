Maden işçisi göçükten 5 saat sonra sağ kurtarıldı

Olay yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Tahlisiye ekipleri de sevk edildi. Acil sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken mahsur kalan Erdal Aşkar için göçen bölgede tahkimat çalışması yapıldı. Maden ocağının içi de temiz hava ile havalandırılırken tahkimat için kullanılacak ağaçlar ocağın girişine getirildi.