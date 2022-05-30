Maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

İran'da boşandığı kadına mehrini ödemeyen kişi Başakşehir'de eski eşinin akrabası tarafından vuruldu

İran'da dini nikahlı eşinden boşandıktan sonra 100 altın mehiri ödemeyerek İstanbul'a gelen İran uyruklu M.E., Başakşehir'de eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Saldırgan takipte kullandığı kiralık otomobile binip, olay yerinden uzaklaştı. M.E. ise kendi imkanları ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gitti. Silahlı saldırı sonucu yaralanan M.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olay anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

