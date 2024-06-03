Mahalleli camisini geri istiyor

İstanbul Beykoz’a bağlı Çubuklu Mahallesi’nde 30 yıl önce inşa edilen Engürübağ Camii’ne, bir grup resmen el koydu. Mahalle halkının yardımlaşarak yaptırdığı camiyi, Kur’an kursu binasını ve lojmanı kendi çıkarları için kullanan gruba karşı mahalleli oldukça tepkili. Cami için kurulan derneğin gelirlerini de alan bu grubun, bölgeden derhal uzaklaşmasını isteyen mahalleliler durumu protesto etti.

SIKINTIMIZDAN YARARLANDILAR

Cami önünde toplanan mahalle sakinleri, protestonun ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Teoman Kabaoğlu, 30 yıl önce mahalleli tarafından cami lojmanı ve Kur'an kursu olarak yapılmaya başlanan bina inşaatının finansal sıkıntı nedeniyle yavaşladığını, o dönem "Biz burayı tamamlarız" diyen bir grubun binayı kullanmaya başladığını söyledi.

KENDİ ÖĞRENCİLERİNİ YERLEŞTİRDİLER

4 katlı binanın büyük kısmının mahallelinin parası ve emeğiyle yapıldığını vurgulayan Kabaoğlu, "Finans durumumuzun yetersizliğini ve iyi niyetimizi kullanan çıkarıcı grup, önce derneğin yönetimini ele geçirdi. Kur'an kursu ve cami lojmanı olarak planlanan yeri, kendi mensuplarına ait kişiler yetiştirmek için talebe yurduna çevirdiler. Yurtta kendilerine ait ücretli öğrenciler bulunduruyorlar. Gelecek tepkileri göz önünde bulundurarak, lojman diye yapılan kattaki bir daireyi cami görevlisine kerhen verdiler. Camide toplanan yardımları kendi işlerinde kullanırken, camimizin doğal gazı ve elektriği birçok defa kesildi" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ

Kabaoğlu, geçen yıl yaptıkları başvuru üzerine müftülüğün derneğe, 7 ay içerisinde lojmanın boşaltılmasını bildiren bir yazı gönderdiğini ancak lojmanı kullanan grubun bu yazıya itiraz ettiğini aktardı. Yasal süreç başlatacaklarını söyleyen Kabaoğlu, "Çıkarcı grup, bu lojmanları boşaltmayacaklarını, lojmanların kendine ait olduğunu söyleyip, imam için verilen yerden de kira alacakları tehdidinde bulundular" ifadelerini kullandı.







