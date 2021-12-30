Mahir Ünal: Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklif yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız

Mahir Ünal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin detayları açıkladı. Ünal yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"(Meslek kanunu ile ilgili) Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak."

"Kanun 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öğretmenlere bir müjde verdi. Erdoğan paylaşımında, "Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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