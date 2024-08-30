Mahkeme yolu göründü

İddianamede Selahattin Demirtaş’ın "Ben Kürdistan dediğim için yargılanıyorum" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu’nun 2019’daki "Demirtaş haklı. Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı” ifadelerinin suç teşkil ettiğine yer verildi. Kılıçdaroğlu 2015’teki Diyarbakır ziyaretinde PKK’lı bölücüler için, "Barikatları kuran arkadaşlar” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bir söyleşideki "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözleri de iddianamede yer aldı.