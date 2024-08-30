Mahkeme yolu göründü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlarından iddianame hazırlandı. MHP Genel Başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu’nun 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçeyle başlatılan soruşturma sürecinde dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayet, milletvekilliği biter bitmez işleme kondu. 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
HENDEKÇİYE SAHİP ÇIKIP SİHA'LARI HEDEF ALDI
İddianamede Selahattin Demirtaş’ın "Ben Kürdistan dediğim için yargılanıyorum" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu’nun 2019’daki "Demirtaş haklı. Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı” ifadelerinin suç teşkil ettiğine yer verildi. Kılıçdaroğlu 2015’teki Diyarbakır ziyaretinde PKK’lı bölücüler için, "Barikatları kuran arkadaşlar” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bir söyleşideki "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" sözleri de iddianamede yer aldı.
Kılıçdaroğlu'nun, CHP’li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA operasyonlarını hedef alan sözlerine sahip çıkarken yaptığı "Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok" açıklaması iddianameye alındı. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan gazetecileri tek tek sayıp alkışlatması da iddianameye girdi.