Mahkemede şok yanıt: 475 kez arandığını bilsem kafama sıkardım

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 18 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda Serpil Ertekin(43), 16 yaşındaki oğlunun gözü önünde imam nikahlı eşi Duran G. tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Duran G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede öğrendi

Olayın Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ertekin'in başka biri tarafından 475 kez arandığını öğrenen sanık Duran G., "475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” dedi.

Kocaeli 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya tutuklu bulunan katil zanlısı Duran G., ölen Ertekin'in oğlu, dükkanında çalışan şahıslar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tanık olarak katılan M.E., “Ben Serpil ile Turan’ın iş yerlerinde yaklaşık iki yıl çalıştım. Serpil, cep telefonunu ortada bırakırdı, şifrelerini bile bilirdim. Başka bir erkeğe yakın davrandığına tanık olmadım. Turan, bildiğim kadarıyla her akşam alkol alırdı. Turan ile Serpil’in konuşmalarında, Turan’ın eski eşini darp ettiğini, diğer eski eşini ise bıçakladığını duydum. Serpil ayrıca telefonda başka bir kadın ile ilgili ses kaydı yakalamış, ses kaydında ise Turan’a ‘Bana iş yeri açar mısın’ diye sormuş” dedi.

"Bilseydim kendi kafama sıkardım"

Sanık avukatının Serpil Ertekin’in ilişkisi olduğu iddia edilen bir adam tarafından 475 kez arandığının tespit edildiğini bildirmesi üzerine katil zanlısı Dursun G., duruşmaya katılan Ertürk’ün oğluna, “Eğer annenin 475 kez arandığını bilseydim kendi kafama sıkardım” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti telefon kayıtlarının incelenmesi ve eksik evrakların tamamlanması gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken Dursun G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.