Mahkumların Kovid izni bitiyor

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumların izinleri, bu ay sonunda sona eriyor. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, 15 Nisan 2010’de “izinli” olarak evlerine gönderildi. 31 Mayıs 2020’den bu yana açık cezaevi izinleri toplam 12 kez uzatıldı. Son olarak 5. Yargı Paketi ile salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle izinler 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı. Sürenin bitmesine az bir süre kala konu, ilgili kurumlar tarafından ele alındı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, açık cezaevi izinlerinin uzatılmaması yönünde karar alındı. Bunda, salgının büyük ölçüde gerilemesi, vaka sayılarının 2 binin altında seyretmesinin etkili olduğu belirtildi.

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80 BİN KİŞİ DÖNECEK