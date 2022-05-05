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ANKARA

Mahkumların Kovid izni bitiyor

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumların izinleri, bu ay sonunda sona eriyor...

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Osman Özgan Yeni Şafak
Mahkumların Kovid izni bitiyor
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Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumların izinleri, bu ay sonunda sona eriyor. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, 15 Nisan 2010’de “izinli” olarak evlerine gönderildi. 31 Mayıs 2020’den bu yana açık cezaevi izinleri toplam 12 kez uzatıldı. Son olarak 5. Yargı Paketi ile salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle izinler 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı. Sürenin bitmesine az bir süre kala konu, ilgili kurumlar tarafından ele alındı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, açık cezaevi izinlerinin uzatılmaması yönünde karar alındı. Bunda, salgının büyük ölçüde gerilemesi, vaka sayılarının 2 binin altında seyretmesinin etkili olduğu belirtildi.

80 BİN KİŞİ DÖNECEK

  • Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, ceza süresi dolmayan mahkumlar yeniden cezaevine dönecek. Cezaevine dönecek mahkum sayısının 80 bin olduğu öğrenildi. 15 Nisan 2020’den bu yana Kovid izinlerinden 200 bin civarında mahkumun yararlandığı belirtildi. İzinde olan hükümlülere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmeleri gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.
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