Malatya ‘birlikte’ iyileşti

Malatya, yaşadığı büyük yıkıma rağmen umudunu kaybetmedi. Enkazlardan yükselen dayanışma, şehrin yeniden doğuşunun temelini oluşturdu. “Birlikte iyileşiyoruz” mottosuyla hareket eden Malatyalılar, her yeni günle birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyor.





Depremin ardından başlatılan konut inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Malatya’da binlerce kalıcı konutun inşası tamamlanma aşamasına gelirken, bazı aileler TOKİ’nin yaptığı sağlam yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir yandan da kırsal alanlarda köy evleri yapılarak, yerel mimariye uygun, güvenli yaşam alanları oluşturuluyor.

DAYANIŞMA RUHU

Depremzedeler için kurulan konteyner kentler hala birçok ailenin geçici yuvası olmaya devam ediyor. Zor şartlara rağmen, bu alanlarda güçlü bir dayanışma ağı oluşmuş durumda. Gönüllülerin düzenlediği sosyal etkinlikler, çocuklar için açılan oyun alanları ve psikososyal destek programları, insanların moral bulmasını sağlıyor. Konteyner kentlerde yaşam zorlukları sürse de komşuluk bağları ve yardımlaşma kültürü, bu zorlukların üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynuyor.

ÖĞRETMENLERE EK GÖREV

Malatya’da eğitim hayatı da yeniden düzene giriyor. Depremde zarar gören okulların yerine yeni binalar yapılırken, bazı öğrenciler prefabrik sınıflarda eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hızlandırılan çalışmalar sayesinde öğrenciler, daha güvenli ve modern okullara kavuşuyor. Öğretmenler ise sadece ders vermekle kalmayıp, öğrencilerin yaşadığı travmaları atlatmalarına da yardımcı oluyor.

ÇARŞI PAZAR CANLANIYOR

Malatya’nın tarihi çarşıları ve pazar yerleri de yeniden canlanıyor. Bakırcılar Çarşısı, Şire Pazarı, Mısır Çarşısı, Sebze Hali ve Kasap Pazarı gibi binlerce iş yerinin yıkımı sonrasında, bölgede kalıcı çarşının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Yıkılan dükkanların yerine geçici iş yerleri kurulurken, esnafın yeniden işinin başına dönmesi ekonomik hayatı hareketlendirdi. Özellikle Malatya’nın meşhur kayısısı, hem iç piyasada hem de ihracatta yeniden güçlü bir yer edinmeye başladı. Kentteki çarşının esnafının ortak düşüncesi ise çarşının tamamen inşa edilmesi ve işler hale getirilmesi ile birlikte kente dönüşlerin artacağı yönünde. Tarihi Şire Pazarı esnafının bir kısmı tamamlanan Dünya Ticaret Merkezi’ne taşındı. Süreç içerisinde Şire Pazarı içerisinde kalan küçük esnaf da bu merkeze taşınacak. Kentin zengin tarım kültürü, özellikle kayısı üretimiyle anılıyor. Çiftçiler üretime devam ederek hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de şehrin simgesel ürünlerini dünyaya tanıtıyor.





TARİHİ MİRAS RESTORASYONDA

Depremde zarar gören kültürel yapılar da unutulmadı. Malatya’nın simgelerinden olan Yeni Camii ve diğer tarihi yapılar, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşmaya hazırlanıyor. Ayrıca Arslantepe Höyüğü gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi alanlar da titizlikle korunuyor. Höyük her gün onlarca misafir ağırlıyor. Kent merkezinde bulunan ve zarar gören Atatürk Anı Evi, Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve tarihi Malatya evleri olarak bilinen Beşkonaklar'da Temmuz 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca onarım çalışması başlatıldı. Söz konusu kültür varlıklarında çalışmalar sürerken restorasyonların yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Kültürel etkinlikler, festivaller ve sanat projeleriyle şehirde sosyal hayatın yeniden canlandırılması hedefleniyor.





Şantiye alanına giriş şifre ile

Malatya’da aynı şantiye içerisinde bir taraftan konutlar diğer taraftan da dükkan ve ofisler inşa ediliyor. Etrafı çevrilen şantiye alanları yoğun güvenlik önlemi ile takip ediliyor. Şantiye alanlarının kapıları şifre ile açılıyor. Alanlar kamera ile takip edilirken alarmlar da işler durumda.

Taşınma telaşı

Malatya Aydınlar köyünde depremin ardından 91 köy evi inşa edildi. İlk etapta teslim edilen 50 köy evinin sahipleri taşınma hazırlığı yapıyor. Evlerinin eksiklerini tespit etmeye çalışıyorlar. İkinci etapta inşa edilen 41 köy evinde ise son rötuşlar yapılıyor. Bu evler de bir ay içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Köy sakinlerinden İbrahim Karayiğit, “Köyde 120 hane vardı. Sağlam kalan sadece 4-5 taneydi. Sıkıntı çektik ama şimdi mükafatını alıyoruz. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evin içerisini döşemek için keçilerimi sattım. Ev için 200 bin lira gibi bir harcama yaptım” dedi.





Konutlarda hayat başlıyor