Malatya depremi sonrası "yeni fay" uyarısı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da dün öğle saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sallandı.
“Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin”