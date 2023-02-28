|
Reklam
Reklam
Gündem

Malatya depremi sonrası "yeni fay" uyarısı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde yıkılan binalar olurken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür;'den yeni fay uyarısı geldi.

11:29 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da dün öğle saatlerinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent sabah saatlerinde de 4.1 şiddetinde depremle sallandı.


Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür son depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı ve şunları kaydetti:

“Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin”




Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Malatya
#Deprem
#Naci görür
#Yeni fay
1 saat önce
default-profile-img
Malatya depremi sonrası "yeni fay" uyarısı
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.