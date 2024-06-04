Malatya Emniyeti ile MİT'ten uluslararası FETÖ operasyonu: ABD dahil altı ülke ve altı şehirde yapıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, seçim öncesi AK Parti tabanını kaydırmak ve FETÖ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kini körüklemek için nasıl itibar suikastı yaptıklarını anlattı. Gülen, örgüt tarafından yapılan oyun uygulamaları ile Türkiye'deki siyasilerin hedef alındığını itiraf etti. Gülen, "Meral 'i Gıdıkla" adında bir oyun yaptık. Hazırlanan oyunu AK Partili görünen bir hesaptan yayınladık. Amaç "bu aktrolller ne terbiyesiz dedirtmek ve muhalefeti konsolide etmekti. Meral Hanım’a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim “hakikaten AK Parti’deki bir kesim ayarı kaçırıyor” diyerek İYİ Parti’ye kaysın. Tek amaç AK Parti’yi pislik göstermekti." ifadelerini kullandı.