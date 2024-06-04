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Malatya Emniyeti ile MİT'ten uluslararası FETÖ operasyonu: ABD dahil altı ülke ve altı şehirde yapıldı

Malatya Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa operasyonu ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) uluslararası operasyon düzenlendi. Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya'da; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken şüphelilerin yurtdışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla talimat aldıkları ve Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

18:32 - 4/06/2024 الثلاثاء
IHA
Altı ülke ve Türkiye'nin altı şehrinde FETÖ'ye operasyon düzenlendi.
Altı ülke ve Türkiye'nin altı şehrinde FETÖ'ye operasyon düzenlendi.

Malatya Emniyeti'nin, MİT ile birlikte gerçekleştirdiği ortak operasyonda FETÖ'ye yeni eleman temini ve örgüte finansal destek sağlayan 9 şüpheli yakalandı. ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülke ile 6 şehirde yapılan operasyonda örgüt üyeleri için toplanan 960 bin TL'lik menkul kıymete de el konuldu.

FETÖ yöneticilerinden sosyal medyadan talimat alıyorlarmış

Malatya Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa operasyonu ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) uluslararası operasyon düzenlendi.

Konuyla ilgili Malatya Emniyeti'nden yapılan açıklamada KOM Şube Müdürlüğü ile MİT'in koordinasyonunda Malatya merkezli Amerika, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya'da operasyona imza atıldığı belirtildi. 6 ülkenin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilirken şüphelilerin yurtdışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla talimat aldıkları ve Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıklarının da tespit edildiği belirtilirken, şüphelilerin örgütsel iletişimi ‘Signal' isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı da açıklandı.

Yakalanan 9 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık piyasa değeri 960 bin TL olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman da ele geçirildi.


FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninden AK Parti'ye 'itibar suikastı' itirafı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, seçim öncesi AK Parti tabanını kaydırmak ve FETÖ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kini körüklemek için nasıl itibar suikastı yaptıklarını anlattı. Gülen, örgüt tarafından yapılan oyun uygulamaları ile Türkiye'deki siyasilerin hedef alındığını itiraf etti. Gülen, "Meral 'i Gıdıkla" adında bir oyun yaptık. Hazırlanan oyunu AK Partili görünen bir hesaptan yayınladık. Amaç "bu aktrolller ne terbiyesiz dedirtmek ve muhalefeti konsolide etmekti. Meral Hanım’a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim “hakikaten AK Parti’deki bir kesim ayarı kaçırıyor” diyerek İYİ Parti’ye kaysın. Tek amaç AK Parti’yi pislik göstermekti." ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, görüntülenen çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği karargahından kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ karargahına ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.


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