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Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 3 bin 899 olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

22:57 . 26/02/2023 Pazar
AA
Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası Hatay.

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası Hatay.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte son durum hakkında bilgi verildi.

  • Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 899 binanın yıkıldığı, 23 bin 968 ağır hasarlı, 2 bin 247 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 372 olduğu belirtildi.

81 enkaz kaldırıldı

Kentte şu ana kadar 81 binanın enkazının kaldırıldığı, 54 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, çadır kentlerde kurulan 3 bin 6 çadırda 18 bin 730, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 26 bin 340 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Kentte ayrıca günlük 446 bin 425 porsiyon sıcak yemek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Malatya'dan otobüslerle 36 bin 129, hava yoluyla 39 bin 286, trenle ise 12 bin 736 kişinin başka illere ulaşımının sağlandığı aktarıldı.


Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi
Bakan Çavuşoğlu: Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibi geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgelerine yönelik uluslararası yardımların ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "125 binden fazla çadır gelmiş durumda. 42 bin civarında çadırın Türkiye'ye intikali için de planlamalar yapıldı. Konteyner konusunda yurt içinde her yerde üretim yapıyoruz ama yurt dışından da bulabildiğimiz konteynerleri getiriyoruz." dedi. Deprem bölgelerine 90 ülkeden 10 bin 500 kişiye yakın arama kurtarma ekibinin geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Burada da birçok ülkeden aşağı yukarı 40 milyon dolar kaynak var. Birinci sırada Japonya var. Hep şunu söylüyorlar, 'bizde deprem oldu siz geldiniz, bir de İran-Irak Savaşı'nda Tahran'dan vatandaşlarımızı siz kurtardınız. Şimdi sıra bizde.' diyorlar. " ifadelerini kullandı.


#Malatya
#Malatya Valiliği
#Deprem
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Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
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