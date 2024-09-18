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Malatya ve Adıyaman'da deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Halil Akkoç
07:17 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 07:51 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çelikhan'da deprem meydana geldi.
Çelikhan'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.38'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 9.58 kilometre derinlikte kaydedildi.

AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 03.22'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Yapılan saha çalışmalarında depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.



#Deprem
#Adıyaman
#Çelikhan
#Malatya
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