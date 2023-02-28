Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, iki farklı noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Bedih Kış (29), eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalandı. Bir kişinin enkaz altından çıkarıldığı apartmanında Bedir için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu.
Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı
Deprem 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Can kaybı 2'ye yükseldi
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.