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Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

10:13 . 28/02/2023 Salı
DHA
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, iki farklı noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, iki farklı noktada arama kurtarma çalışmaları sürüyordu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Bedih Kış (29), eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalandı. Bir kişinin enkaz altından çıkarıldığı apartmanında Bedir için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu.

Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı

Deprem 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan 29 yaşındaki Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Can kaybı 2'ye yükseldi

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını açıkladı.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...



#Malatya
#Bedih Kış
#Deprem
#Buhara apartmanı
2 saat önce
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Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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