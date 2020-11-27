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Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Son dakika haberine göre, Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Deprem tahminim 10 saniye kadar sürdü. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya'da deprem oldu.
Malatya'da deprem oldu.

Son dakika haberine göre, Malatya ve çevresinde saat 11.27'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Malatya'nın Pütürge'de gerçekleşen depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

Vatandaşlar yaşanan şiddetli depremin ardından sokaklara çıktı. Depremin Gaziantep'te de hissedildiği belirtiliyor.

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem: Vatandaş kendini dışarı attı
OYNAT 00:27
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem: Vatandaş kendini dışarı attı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı sırasında vatandaşların panik halinde kendilerini dışarı attıkları görüldü.


MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: OLUMSUZ HABER YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum."

Uluköy'de söz 250 kişilik nüfus söz konusu. Ahşap yapılarda çatlaklar yapıldığını, eski depremlerden etkilenen bazı çatlakların olduğunu merkezde de aynı şikayetler bize intikal etti. Ama olumsuz bir şey olmadığını ifade ettiler. Pötürge'de de arkadaşlarla görüştük, olumsuz bir şey gelmedi. Zaten bir 5 - 10 dakika önce oldu deprem.

(Deprem anında neredeydiniz?) Toplantı halindeydim ve aşağı yukarı bir 10 saniye civarında süren bir deprem oldu ve sallantı şiddetliydi. Burası tabi ikinci kat olması hasebiyle biraz daha hafif gibi geçti ama üst kattakiler daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler.

Son depremler: Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli deprem
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Son depremler: Malatya ve Adıyaman'da hissedilen şiddetli deprem

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş da depreme ilişkin "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" açıklamasını yaptı.

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