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MALATYA

Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı

Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı pilotlar kurtuldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: F-4 savaş uçağı
Arşiv: F-4 savaş uçağı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bir F4 savaş uçağının Malatya Erhaç Üssü'ne inişi sırasında arızalandığı ve uçakta hasar oluştuğu bildirildi. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotun sağlık durumlarının ise iyi olduğu açıklandı.

PİLOTLAR ATLAYARAK KURTULDU

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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