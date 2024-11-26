Malatya'daki depremin ardından Naci Görür uyardı: Endişe verici ciddiye alınmalı
Semih Bozkuş
00:1726/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Naci Görür, Malatya Fayında meydana gelen hareketlenmenin endişe verici olduğunu söyledi.
Malatya'da saat 20.20'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden olurken Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı bir uyarı geldi. Malatya Fayının yavaş bir fay olduğunu ve son depremin yaklaşık 2 bin 500 sene önce meydana geldiğini ifade eden Görür, "Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı." dedi.
Malatya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki
deprem
in ardından açıklamada bulunan Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "
Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.
" dedi.
Malatya'nın
Doğanşehir
ilçesinde saat 4.6 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.
Çevre illerde de hissedilen
deprem
kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken
Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür
dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
"Endişe verici, ciddi olarak çalışılmalı"
X hesabından paylaşımda bulunan Görür, Doğanşehir'deki depremin
Malatya Fay Zonu
içerisinde bulunduğunu ve bu fayın yavaş bir fay olduğunu belirtti.
Son depremin 2 bin 500 sene meydana geldiğine dikkati çeken Görür, "
Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve üniversiteler namzet kuruluşlar.
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