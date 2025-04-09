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Malatya'daki kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'daki kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

23:479/04/2025, Çarşamba
IHA
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Malatya'daki bir kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya'daki bir kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya-Adıyaman karayolu Kelhalil Mahallesi'nde, 8 Nisan'da meydana gelen kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.D. (31) idaresindeki 44 AFE 232 plakalı araç, U dönüşü yapan Ali Aydemir (77) yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada M.D., N.G., O.D. ile Ali Aydemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza anının kameralara görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



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