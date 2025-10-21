Mama lobisi şimdi de ormanları istila etti!

Bazı belediyelerin şehir merkezlerinde sokak köpeği beslenmesini kısıtlamasının ardından, mama lobisi çareyi ormanlık alanlarda buldu. Yasa dışı köpek üretimiyle ormanlardaki sorunu büyüten grubun, başıboş köpekleri çiğ etle besleyip kulübeler yerleştirdiği ortaya çıktı.

ÇİĞ ETLE BESLİYORLAR

Sosyal medya üzerinden bağış kampanyaları düzenleyen grubun, Türkiye’nin birçok bölgesinde orman içlerine ve karayolu kenarlarına köpek kulübeleri yerleştirdiği belirlendi. Hatta “www.ormanamama.com” adlı site üzerinden bağış toplayan Reyhan Bıyık isimli kişinin ormanlara çok sayıda köpek bıraktığı iddia edildi. Hayvanlar üzerinden bağış toplayan bir kişi ise ormanlık alanda çektiği videoda hayvanların değişiklik istediğini, mamalarının olduğunu ancak köpeklerin eti daha çok tercih ettiğini belirterek, “8 koli et koydum” diyerek bağış talebinde bulundu. Aynı bölgede HAÇİKO ve TÜMYAD derneklerinin kulübelerinin olduğunu da belirtti.

YASA DIŞI ÜRETİM

Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, şehirlerde köpek toplama çalışmalarının artmasıyla birlikte, yasa dışı üretim yapan kişilerin ve grupların ormanlara yöneldiğini söyledi. Sabuncuoğlu, “Bağış toplayabilmek için besleme görüntülerine ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle ormanlarda köpekleri çoğaltıp besleme videoları paylaşıyorlar. Ancak bu durum, yaban hayatına, su kaynaklarına ve trafik güvenliğine ciddi zarar veriyor” dedi.

YABAN HAYATI İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ormanlara yiyecek taşınarak köpek beslemenin doğal dengeyi bozduğunu vurguladı. Başkaya, “Köpekler yaban hayvanı değildir ve ormanda bulunmamalıdır. Bu durum, geyik, karaca, yabankeçisi gibi türlere büyük zarar veriyor” dedi. Başkaya, bir diğer tehlikenin de trafik güvenliği olduğunu belirterek, “Ormanda beslenen köpekler yollara iniyor, bu da kazalara ve can kayıplarına neden oluyor. Ne yazık ki bazen ailelerin yok olmasına kadar giden trajediler yaşanıyor” ifadelerini kullandı.











