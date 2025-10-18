Yeni Şafak
Köpek öldüren doktora 9 yıl 9 ay hapis

Oğuzhan Ürüşan
04:0018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Muhammet Mustafa Duman
Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Doktor Muhammet Mustafa Duman (28), 9 yıl 9 ay hapis ve 20 bin 550 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duman, farklı kişilerden sahiplendiği yavru köpekleri Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ndeki evinde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Duman’ın “müstehcenlik” ve “birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme” suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

20 BİN 550 TL ADLİ PARA CEZASI

İddianamede, sanığın 30 Mart ve 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden verilen sahiplendirme ilanlarıyla toplam 8 yavru köpek temin ettiği, bu köpekleri koli içinde evine götürüp cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ve parçaladığı belirtildi. Dijital incelemelerde Duman’a ait cihazlarda 43 binin üzerinde hayvan istismarı içeren müstehcen görüntü bulunduğu, bu nedenle ayrıca “müstehcenlik” suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığı aktarıldı. Mahkeme heyeti, Duman’a hayvanları öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığa ayrıca 20 bin 550 TL adli para cezası verildi. Ayrıca “müstehcenlik” suçundan hükmolunan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL para cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



#köpek
#İstismar
#Muhammet Mustafa Duman
