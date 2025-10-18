Köpek öldüren doktora 9 yıl 9 ay hapis

İddianamede, sanığın 30 Mart ve 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden verilen sahiplendirme ilanlarıyla toplam 8 yavru köpek temin ettiği, bu köpekleri koli içinde evine götürüp cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ve parçaladığı belirtildi. Dijital incelemelerde Duman’a ait cihazlarda 43 binin üzerinde hayvan istismarı içeren müstehcen görüntü bulunduğu, bu nedenle ayrıca “müstehcenlik” suçunun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığı aktarıldı. Mahkeme heyeti, Duman’a hayvanları öldürme suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel istismar suçundan 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanığa ayrıca 20 bin 550 TL adli para cezası verildi. Ayrıca “müstehcenlik” suçundan hükmolunan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL para cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.