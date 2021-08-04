Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde: Yılkı atları da tehlikede

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. C.Y'nin Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangını başlattığı tespit edildi.

DHA

İKİ İLÇEDE 4 NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR

Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne kadar 19 noktada yangın başladığı, 14'ünün kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.

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DHA

YILKI ATLARI TEHLİKEDE

Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.

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DHA

SEKİZ UÇAK 30 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Bölgede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yangında Antalya'da 48 mahalle doğrudan etkilendi, tamamen boşaltılan mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle bulunuyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi, 9'unun da hastanede tedavisi sürüyor. Akseki, Alanya ve Manavgat'ta toplamda 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071'i konut, diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yapıldı.

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DHA

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ÜÇ BAKAN BÖLGEDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Çavuşoğlu, koordinasyon merkezinde bulunurken, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde vatandaşı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.

Bakan Kurum, bugün, Şişeler, Evrenler Yavşı, Yukarı Işıklar, Salur, Sırtköy ve Sevinçköy'de incelemelerde bulunacak. Bakan Karaismailoğlu ise İbradı'daki yol şantiyesini ziyaret edip Manavgat'ın Yaylaalan, Tilkiler ve Sevinçköy mahallerini ziyaret edecek.

DHA

MİLLETVEKİLLERİ YANGIN SAHASINDA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangının başladığı 28 Temmuz'dan itibaren bütün Antalya milletvekilleri sahada çalışmalara katılıyor ve yangın alanlarında gelişmeleri anlık takip ediyor. AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve Sena Nur Çelik; CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek; İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi; MHP milletvekili Abdurrahman Başkan, 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda yangından zarar gören vatandaşların dertlerini dinleyip taleplerini yerine getirmeye çalıştı.

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ALEVLERE HORTUMLA SU SIKTI

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, yangının ilk anlarından itibaren geldiği yangın bölgesinde Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya arasında mekik dokudu. Köse, dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı.

DHA

Orman işçilerine yardım eden ve hortumla alevlere su sıkan Köse, tampon bölge oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı müdahalesine de yardım etti. Köse, yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu yana bölgedeki ilçeler ve köyler arasında 7 günde yaklaşık 4 bin kilometre yol katetti.

DHA

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HELİKOPTERDEN YÖNLENDİRDİ

Manavgat doğumlu, orman mühendisi olan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde orman müdürlüğü yapan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idare bölümünde yer aldı. Helikoptere binip havadan alanları inceleyen ve ekipleri yönlendiren Andın, "30 yıllık mesleki tecrübemi Antalya'mızda ve Manavgat'ımızda devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınıp söndürülmesi için kullanıyoruz. Yangını havadan sevk ve idare ediyoruz" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı. Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü. Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı. Milas ve Bodrum'daki orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele sürüyor Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken söndürme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının da yönü değişti, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için hendek kazma çalışmaları yapılıyor. Rüzgar ile birlikte gittikçe büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri de yangına karadan müdahale edebilmek ve yangının önünü kesebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Şiddetlenen rüzgarın yön değiştirmesi ile Alemler Mahallesi ve elma bahçelerinin bulunduğu alana doğru yönelen yangının ardından bölgede bulunan 16 ev ve bahçelerde çalışan işçiler tahliye edildi. Bölgede yaşlı bir adamın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, elma bahçelerinde yaşlı adamı aradı. Uzun süren aramanın ardından yaşlı adamın izine rastlanılmazken, traktörlerin arkasına su tankerlerini takan bölge halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek oldu. Yangının ilk başladığı andan itibaren olay yerine gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 150 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek “Dün Bozdoğan ilçemizde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Bugün saat 17.00’ye kadar ilimizde önemli diyebileceğimiz herhangi bir yangın söz konusu değildi, ama şu anda bulunduğumuz noktada Karacasu Alemler bölgesinde saat 17.30 itibariyle bir yangın çıktı ve büyüdü. Hava şartları ve rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Bütün ekiplerimizle yangın mahallindeyiz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleriyle buradayız. Temennimiz yangını kontrol altına alabilmek. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit ettik. Yangının kontrol altına alınması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışıyoruz” dedi. Yangına sebep olduğu ileri sürülen 2 aracın plakasının arandığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Vali Aksoy, “Bir takım ihbarlar var. Bu ihbarların gerçek olup olmadığı konusu dahil olmak üzere biz her ihbarı ciddiye alıyoruz, değerlendiriyoruz. Fakat şu anda somut paylaşabileceğimiz bir bilgiye ulaşmış değiliz” dedi. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangında şu an itibariyle can kaybının olmadığını ifade eden Vali Aksoy, “Şu an için can kaybı söz konusu değil, ancak bu yangında bazı evlerin zarar görebileceğine dair değerlendirmelerimiz var. Bu kapsamda çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve risk olan bölgelerimizin tahliyesini gerçekleştirdik. Temennimiz en az zararla bu yangından korunmak” dedi. Yangının kontrol altına alınabilmesi adına gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Vali Aksoy’a, Aydın Jandarma Alay Komutanı Mesut İnan, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ve Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü eşlik etti. Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi bölgedeki evler tahliye edildi Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda başlayan yangın rüzgarın yön değiştirmesi ile Alemler Mahallesi'ne yönelince bölgedeki evler hızla tahliye edildi. Yangında ilk incelemelere göre 150 hektarlık alan zarar gördü. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de destek verdi. Müdahalede TOMA da kullanıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alındı. Hatay'daki yangın TOMA'nın da desteğiyle kontrol altına alındı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:34 İHA'lar Mavi Vatan'dan sonra Yeşil Vatan'ın korunmasına da katkı sağlıyor Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor. Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'ların söndürme çalışmalarına destek kapsamında 462 saat uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. İHA'lardan çekilen görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı. Söz konusu uçuşlarla söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile bildirildi.







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