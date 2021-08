Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde: Yılkı atları da tehlikede

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangında şu an itibariyle can kaybının olmadığını ifade eden Vali Aksoy, “Şu an için can kaybı söz konusu değil, ancak bu yangında bazı evlerin zarar görebileceğine dair değerlendirmelerimiz var. Bu kapsamda çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve risk olan bölgelerimizin tahliyesini gerçekleştirdik. Temennimiz en az zararla bu yangından korunmak” dedi.