Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

22:423/10/2025, Cuma
AA
Manisa'nın Kula ilçesi Ahmetli Mahallesi yakınlarında otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.S'nin (37) kullandığı 45 RA 3618 plakalı kamyonet, Ahmetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Sevgi Altınbaş'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü A.S, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


