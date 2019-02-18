Manisa'da uçak düştü iddiası

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi.
Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.
Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Selendi Kaymakamlığı'ndan açıklama
Söz konusu ihbarın ardından Selendi Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklama yayınladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İhbar asılsız" bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.
Manisa Valisi olayı anlattı
Manisa Valisi Ahmet Deniz de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
- "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz."