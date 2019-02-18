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Son dakika: Manisa'da uçak düştü iddiası - Manisa'da uçak mı düştü - Selendi uçak düştü

Manisa'da uçak düştü iddiası

Manisa'nın Selendi ilçesinde uçak düştüğü yönündeki ihbar üzerine, güvenlik güçleri bölgede arama çalışması başlattı. Söz konusu uçağın türüne dair bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu bölgede ekiplerin 3 ayrı takım halinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan Selendi Kaymakamlığı, söz konusu ihbarın asılsız olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Selendi bölgesi havadan görünüm. Fotoğraf: Arşiv.
Selendi bölgesi havadan görünüm. Fotoğraf: Arşiv.

Selendi'nin kırsal Çortak Mahallesi'nin dağlık kesimine, bugün saat 12.30'da uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar geldi.

Güvenlik güçleri, köylülerden gelen ihbarla harekete geçti.

Uçağın düştüğü belirtilen bölgede jandarma 3 ekip halinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Selendi Kaymakamlığı'ndan açıklama

Söz konusu ihbarın ardından Selendi Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İhbar asılsız" bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Manisa Valisi olayı anlattı

Manisa Valisi Ahmet Deniz de konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

  • "Bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'düştüğünü zannetim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz."
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