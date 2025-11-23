Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, M.E. (18) adlı şüphelinin Kocaçeşme Mahallesi’ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi edinildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 5 bin 40 içimlik peçeteye emdirilmiş kannabinoid (uç bonzai), 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 800 TL nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.