Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

11:2323/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilenler.
Ele geçirilenler.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda peçeteye emdirilmiş 5 bin 40 içimlik uç bonzai ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, M.E. (18) adlı şüphelinin Kocaçeşme Mahallesi’ndeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi edinildi.


İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 5 bin 40 içimlik peçeteye emdirilmiş kannabinoid (uç bonzai), 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 bin 800 TL nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Manisa
#asayiş
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir 500 bin sosyal konut yerleri belli oldu mu? 21 bin 20 TOKİ evleri İzmir’de hangi ilçede var?