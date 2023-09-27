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Manzaralı mezar yeri tartışması: Satış öncesi yoğunluk yaşandı bir kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşlardan gelen talep üzerine Boztepe Mahallesi'nde tahsis ettiği 40 dönüm alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı. Başvuru yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

20:50 . 27/09/2023 Wednesday
AA
Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı.

Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı.

Büyükşehir Belediyesince denize hakim noktada, Ahi Evren Dede Türbesi yakınındaki 6 bin kişilik alanda mezar yeri almak üzere ön başvuruda bulunan vatandaşlar, yer tespiti için sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.

Başvuru yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Saral, vatandaşların talebi üzerine mezarlık olarak tahsis ettikleri Boztepe'deki mezar yerlerini satışa sunduklarını söyledi.

Müracaat eden vatandaşları yer seçimi için alana davet ettiklerini aktaran Saral,
"Burada 6 bin kişilik yer var. 3 bin müracaat almıştık. 3 bin kişilik daha yerimiz var. Her müracaat eden yerini alacak."
dedi.

"Satışlar yer olduğu sürece devam edecek"

Saral, 40 dönüm alanın 12 dönümünü iç yollar ve araç yollarına ayırdıklarını belirterek, satışların, yer olduğu sürece devam edeceğini kaydetti.

Sabah saatlerinde yer seçim için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğuna dikkati çeken Saral, şöyle konuştu:

"Bilgisayar üzerinden seçme sistemimiz de var ama arazi meselesi. Vatandaş bilgisayar, kroki üzerinden araziyi anlayamaz. Arazide bir şekilde yeri de görmesi lazım. Biz bütün alanı krokileştirdik. Bunları sisteme işledik. Vatandaşın bir kısmı 'Ben buradan alayım.' dedi ama bir kısmı da vazgeçti. Arazi ile kağıt aynı olmuyor. Arazide eğim var. Biz de 'En azından yerinizi görün, o şekilde hareket edelim.' dedik. Herkes kendi yerini kendisi beğensin. Sonradan beğenmediği için vazgeçmek ya da değiştirmek istiyor. Bu daha zor."
Mezarlık yeri seçimi için bölgeye gelen Asiye Moradaoğlu, eltisiyle daha önce ön başvuruda bulunduklarını belirterek,
"Mezarlığa daha önce yazıldık, çıktığını söylediler. Biz de geldik ama geç kalmışız. Alt sıra kaldı bize. 2 mezarlık aldık."
diye konuştu.

Sürmene'den gelen 83 yaşındaki Ahmet Ustabaşı da vatandaşların sabah saatlerinde yoğunluk gösterdiğini ifade ederek, "Yukarıda yer kalmadı. Biz şimdi geldik, kalabalık yok ama biraz geç geldiğimiz için yukarılar bitmiş. Allah cümlemize Müslüman olarak yaşayarak Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin inşallah. Mezarlık da lazım ama en iyisi kendimizi mezara hazırlamamız." dedi.



#Mezarlık
#Trabzon
#Hastane
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