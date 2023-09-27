Manzaralı mezar yeri tartışması: Satış öncesi yoğunluk yaşandı bir kişi hastaneye kaldırıldı

"Bilgisayar üzerinden seçme sistemimiz de var ama arazi meselesi. Vatandaş bilgisayar, kroki üzerinden araziyi anlayamaz. Arazide bir şekilde yeri de görmesi lazım. Biz bütün alanı krokileştirdik. Bunları sisteme işledik. Vatandaşın bir kısmı 'Ben buradan alayım.' dedi ama bir kısmı da vazgeçti. Arazi ile kağıt aynı olmuyor. Arazide eğim var. Biz de 'En azından yerinizi görün, o şekilde hareket edelim.' dedik. Herkes kendi yerini kendisi beğensin. Sonradan beğenmediği için vazgeçmek ya da değiştirmek istiyor. Bu daha zor."