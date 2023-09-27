Manzaralı mezar yeri tartışması: Satış öncesi yoğunluk yaşandı bir kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da deniz manzaralı alandaki mezar yerlerinin satışı öncesi yoğunluk yaşandı.
Büyükşehir Belediyesince denize hakim noktada, Ahi Evren Dede Türbesi yakınındaki 6 bin kişilik alanda mezar yeri almak üzere ön başvuruda bulunan vatandaşlar, yer tespiti için sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.
Başvuru yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle fenalaşan yaşlı bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Saral, vatandaşların talebi üzerine mezarlık olarak tahsis ettikleri Boztepe'deki mezar yerlerini satışa sunduklarını söyledi.
"Satışlar yer olduğu sürece devam edecek"
Saral, 40 dönüm alanın 12 dönümünü iç yollar ve araç yollarına ayırdıklarını belirterek, satışların, yer olduğu sürece devam edeceğini kaydetti.
Sabah saatlerinde yer seçim için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğuna dikkati çeken Saral, şöyle konuştu:
Sürmene'den gelen 83 yaşındaki Ahmet Ustabaşı da vatandaşların sabah saatlerinde yoğunluk gösterdiğini ifade ederek, "Yukarıda yer kalmadı. Biz şimdi geldik, kalabalık yok ama biraz geç geldiğimiz için yukarılar bitmiş. Allah cümlemize Müslüman olarak yaşayarak Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin inşallah. Mezarlık da lazım ama en iyisi kendimizi mezara hazırlamamız." dedi.