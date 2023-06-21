Marazi akımlar geleceğimizi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde insanların terör, çatışma, iç savaş, açlık ve kıtlık gibi sebeplerle göçe zorlandığını belirten Erdoğan, “Günümüzde yerlerinden olmuş kişilerin sayısı 110 milyona yaklaşmıştır. Bunların 35,3 milyonu doğdukları toprakların dışında mülteci statüsünde hayatlarını sürdürürken, 62,5 milyonu ise kendi ülkelerinde yer değiştirmek durumunda kalmıştır. Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır” ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜ DESTEKLİYORUZ

Asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan Türk milletinin, aynı vicdani duruşu Suriye’den Ukrayna’ya bölgedeki krizler karşısında tekrar gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir. Batılı ülkelerde kök saldıktan sonra zehirli bir sarmaşık misali diğer toplumlara da yayılan mültecilere yönelik nefret söylemlerini, Neonazi ideolojisini, Müslüman ve yabancı düşmanlığını reddediyoruz. Kendi ırkı, kültürü ve inancı dışındaki hiç kimseyi insan saymayan bu marazi akımları, insani değerlere ve insanlığın ortak geleceğine tehdit görüyoruz.”

SORUMLULUK ÜSTLENİN

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz’in son yıllarda “devasa bir mülteci kabristanına” dönüşmesinde, kökleri sömürgeciliğe kadar giden kibirli zihniyetin çok büyük etkisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz hafta Ege Denizi’nde göz göre göre yaşanan, çoğu çocuk yüzlerce masumun hayatını kaybettiği insani trajedi bunun en son ve utanç verici örneği olmuştur. Uluslararası toplumun, özellikle de kendileri dışında herkese insan hakları ve demokrasi dersi veren ülkelerin artık sorumluluk üstlenmesi şarttır.”

DAHA FAZLA GAYRET

“Mülteci meselesi, göçe ve zorla yerinden edilmeye neden olan şartların kaynağında ortadan kaldırılmasıyla çözülebilecektir. Aralık 2018’de Türkiye’nin aktif katkılarıyla kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın başarısı ve uygulanması bu bakımdan çok önemlidir. Gerek mutabakatın uygulanması gerek yükümlülüklere riayet edilmesi noktasında ilgili tüm tarafları daha fazla gayret göstermeye davet ediyoruz. Mülteciler Günü’nün, küresel bir farkındalığın oluşmasına, yeni trajedilerin önüne geçilmesine ve yeryüzünün farklı köşelerinde hayata tutunma mücadelesi veren tüm mültecilerin sorunlarının çözülmesine vesile olmasını diliyorum.”

Barzani ve Muhammed’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan ayrıca eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i de kabul etti.

2024 hazırlıkları başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısının ana gündemini 2024’teki yerel seçimler oluşturdu. Yerel seçim hazırlıkları için gerekli çalışmalar yapılırken 31 Mart 2024 mahalli seçimlerine yeni yüzlerle girilmesi de planlanıyor. 2019 yerel seçimlerinde yapılan hataların, 2024 yerel seçimlerinde tekrarlanmaması için ayrıntılı çalışmalara yer verilecek. Erdoğan toplantıda teşkilata, “Nerelerde hata yapılıyor?”, “CHP’nin elindeki 11 büyükşehir belediyesi nasıl kazanılabilir?”, “Seçmenin kızdığı konular neler?”, “Parti dinamizmi nasıl artırılabilir?” sorularını sordu ve “Oy kaybının yaşandığı yerlere eğilin, sebeplerini araştırın” dedi. Erdoğan’ın “Seçmenin çözülmesini istediği konular hakkında çalışmalarınızı bir an önce tamamlayın ve önce bana sunun. Rehavete asla yer vermeyin” dediği öğrenildi.

106 SAYFALIK SUNUM

Bunun yanı sıra toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı ile Mali İşler Başkanlığı bir sunum yaptı. Seçim İşleri Başkanlığı’nın 106 sayfalık sunumunda “Hangi partinin en çok hangi ilde oylarını artırdığı, hangi illerde oylarını düşürdüğü” anlatıldı. Kira artışlarına ilişkin değerlendirmeler de yapılan toplantıda yüzde 25’lik artış sınırının analizi yapıldı.

Üç elçiden güven mektubu

Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Polonya Büyükelçisi Maciej Lang ve Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunarak göreve başladı.

Şerif’e taziye telefonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.







