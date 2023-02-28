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Mardin’de 15 günlük eylem yasağı

Mardin Valiliği kent genelinde her türlü toplantı, yürüyüş, protesto ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerle, bu eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen kişi ile araçların il sınırlarına girişinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

12:01 . 28/02/2023 Salı
DHA
Mardin Valiliği

Mardin Valiliği

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlimiz genelinde Valilik makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve ilçe merkezinde Kaymakamlık makamına 48 saat öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin Mardin İl sınırları içerisinde 28.02.2023 Salı günü saat 00.01’den itibaren 14.03.2023 Salı günü saat 24.00’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır.”


Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti
Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti

Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Afetin ilk gününden bu yana tek yürek olan Nahçıvan halkı; battaniye, gıda ve kıyafet başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye beş günde 52 TIR insani yardım gönderilirken hayatını kaybeden vatandaşların anısına lokma dağıtımı yapılarak yaralılar için şifa duaları edildi. Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli, Türkiye Başkonsolosluğu'na ziyarette bulunarak Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya taziyelerini iletti. Fuad Necefli, Nahçıvan'ın depremzedeler için yardım göndermeye devam edeceğini ifade etti.



#Mardin
#Mardin Valiliği
#deprem
13 dakika önce
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Mardin’de 15 günlük eylem yasağı
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