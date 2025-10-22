Mardin’de çiftçilere 96 ton hibe destekli nohut ve mercimek tohumu

Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesinde, 371 üreticiye yaklaşık 96 ton tohum, düzenlenen törenle dağıtıldı. Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Gümüş, "Bölgemizin ve şehrimizin ekonomisine toplamda 51 milyon 485 bin liralık bir tarımsal katma değer kazandırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.
Mardin’de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere 96 ton sertifikalı tohum desteği sağlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliğiyle gerçekleştirilen
"Sertifikalı Kırmızı Mercimek ve Nohut Tohumu Temini Programı"
çerçevesinde 371 üreticiye yaklaşık 96 ton tohum, düzenlenen törenle dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Müdür Ender Muhammed Gümüş, projenin bölge çiftçisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek üreticilere hayırlı olmasını diledi. Gümüş,
"Tarımın, üretimin ve bereketin dünyaya yayıldığı bu topraklar, bugün de aynı misyonu sürdürmektedir. 5 milyon 732 bin 172 lira bütçeyle 371 üreticiye yüzde 75 hibeli mercimek ve nohut tohumu desteğinde bulunuyoruz"
dedi.
"51 milyon 485 bin liralık katma değer hedeflenmekte"
Gümüş, dağıtılan mercimek tohumunun 5 bin 169, nohudun ise 2 bin 68 dekarda ekileceğini aktararak,
"Bugünkü piyasa değeriyle kilogram başına 41 lira üzerinden, bu üretimin ilimize katkısı 12 milyon 718 bin lira olacaktır. Böylece ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin ekonomisine toplamda 51 milyon 485 bin liralık bir tarımsal katma değer kazandırılması hedeflenmektedir"
ifadelerini kullandı.
Projenin Mardin’in tarımsal gücünü daha ileriye taşıyacak bir kalkınma adımı olduğuna dikkat çeken Gümüş,
"Devletimiz her zaman üreticimizin yanında olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üreticimizin emeğinin hak ettiği değeri bulması yönünde çok önemli destekler hayata geçirilmektedir. Bizler de yerelde, bu vizyon doğrultusunda, tarımın her alanında üreticimizin elini güçlendirecek projeleri kararlılıkla sürdürmekteyiz. Amacımız; üreten, kazanan ve toprağıyla geleceğe umutla bakan bir Mardin inşa etmektir"
diye komnuştu.
Tören sonunda protokol üyeleri, üreticilere sertifikalı tohumlarını teslim ederek bereketli bir üretim dileğinde bulundu.
