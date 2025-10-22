Mardin’de çiftçilere 96 ton hibe destekli nohut ve mercimek tohumu

"Devletimiz her zaman üreticimizin yanında olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarımsal üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve üreticimizin emeğinin hak ettiği değeri bulması yönünde çok önemli destekler hayata geçirilmektedir. Bizler de yerelde, bu vizyon doğrultusunda, tarımın her alanında üreticimizin elini güçlendirecek projeleri kararlılıkla sürdürmekteyiz. Amacımız; üreten, kazanan ve toprağıyla geleceğe umutla bakan bir Mardin inşa etmektir"