Mardin'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat güvenlik güçleri tarafından bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 25 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçe kırsalında arazi taraması yapıldığı belirtildi.
Aramalarda, 20 tabanca mermisi, 2 verici, patlayıcı yapımında kullanılan 2 zamanlayıcı, 2 fünye, 4 not defteri, ocak, 3 mutfak tüpü, 7 küçük tüp, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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