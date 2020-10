Mardin’e 5 yıldızlı yatırım

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin’de yapımı süren ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek 5 yıldızlı otel tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izlerini barındıracak.

Türkiye’de, Pandemiye rağmen iş insanları yatırıma ara vermiyor. Geçmiş dönemde terörle anılan Mardin’de Güneydoğu’nun en büyük şehrin ikinci beş yıldızlı oteli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Taş ve ahşap işlemeleriyle dikkat çeken ve yaklaşık 70 milyon liraya mal olacak otel tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izlerini barındıracak.

Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran kente Mardinli iş insanı Reşit Kılıç tarafından 390 odalı inşa edilen otelde 280 yakın kişi istihdam edilecek. Tesis turizme katkısının yanı sıra şehir dışına göçü de kısmen önlemiş olacak.

GÜNEYDOĞUNUN EN BÜYÜĞÜ

İş insanı Reşit Kılıç, “Hemşehrilerimize istihdam olanakları sağlamayı seviyorum. Bu memlekette göçü durdurmak adına hissemize düşen kısmı doldurabiliyorsak bizim için en önemlisi budur. Tüm sektörlerde yarınlar için yatırımları yapmamamız lazım. Yatırım yapmazsak, yabancı biri gelip de Mardin’e yatırım yapmaz. Otelcilik sektörüne başladığım zaman Ankara, Antalya, Konya, Muğla, İngiltere’de otel yatırımları yaptım. Bunların içinde Mardin olmadığı zaman gerçekten kendimizde bir eksiklik hissediyorduk. Mardin için sadece otel projemiz yok, kültürel ve sosyal alanda da projeler hayata geçireceğiz” dedi.

REKLAM

Tesisin Güneydoğu’nun en büyük oteli olacağını ifade eden Kılıç, “Toplantılar, seminerler organizasyonlar otelde yapılacağı zaman Mardin halkı çok yönlü yararlanacak. Mardin’e gelen kuyumcuya, kuru yemişçiye, kafeye gidecek, alışveriş yapacak. Dolayısıyla Mardin’e ciddi bir turist bekliyoruz” diye konuştu.

HER KATTA AYRI MEDENİYET

Kılıç, “Mardin’de 20’e yakın medeniyet yaşamıştır. Bu medeniyetleri araştırdık. Bu medeniyetlerin bütün motiflerini otelimize yansıtmaya çalıştık. Her katta farklı bir medeniyetin motiflerini taşlarla yansıttık. Otelimizde bu yöreye ait Mardin taşlarını ve ahşap kullandık. İkisini birleştirerek farklı farklı motifler çıkarttık. Her katta, her odada farklı motifleri bulabilirsiniz. Aynı şekilde diğer sosyal alanlarda da farklı motifler mevcut. Bütün yaşamış medeniyetleri görebiliriz” ifadelerini kullandı.