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Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalar 11. gününde devam ediyor.

13:53 - 25/02/2024 Pazar
AA
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettabatını arama çalışmalar sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettabatını arama çalışmalar sürüyor
Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan
"Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

"Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatından Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından kayıp 4 personel için yürütülen çalışmalar 11. gününde devam ediyor.
Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'ndeki görevliler
İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürürken, 11 kişilik dalgıç ekibi batığın olduğu bölümde kayıp mürettebatın bulunması için dalışlar gerçekleştiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.


Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.

Marmara'da batan gemi ile ilgili yeni gelişme: Batık çıkarılmayacak
Marmara'da batan gemi ile ilgili yeni gelişme: Batık çıkarılmayacak

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde 572 personelle denizden, havadan ve karadan sürdürülüyor. DHA'nın, çalışmaların 3'üncü gününde, gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edildiğini duyurduğu ve olaydan 128 saat sonra çıkarılan cenazenin yağcı Hüseyin Tutuk'a (40) ait olduğu belirlendi. Aramalar bugün de Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırılacak. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, geminin eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağını söyledi.

Marmara Denizi'nde batan geminin sualtı görüntüleri
Marmara Denizi'nde batan geminin sualtı görüntüleri

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaza beşinci dalış başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda toplam 852 personel görev alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.


#Bursa
#batan gemi
#Marmara Denizi
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