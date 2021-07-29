Gündem Marmariste korkutan yangın
İZMİR

Marmaris'te korkutan yangın

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, yangın bölgesine yakın yerlerdeki otel ve evler tahliye ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Marmariste korkutan yangın
Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.

İHA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık "Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" açıklamasını paylaştı.

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