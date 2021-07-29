Marmaris'te korkutan yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla." paylaşımında bulundu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, çevre illerden takviye geldiğini belirterek, "Kamu kurum ve çalışanları yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yerleşim yerlerinde gerekli görülen yerler tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık "Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" açıklamasını paylaştı.