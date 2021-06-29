Gündem Marmaristeki orman yangını İHAnın tespit ettiği ortaya çıktı
YEREL GÜNDEM MUĞLA

Marmaris'teki orman yangını İHA'nın tespit ettiği ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülen orman yangınının, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca orman yangınlarına karşı kullanılan insansız hava aracı ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı. İnsansız hava aracının kaydettiği görüntüler Ankara'daki yangın kontrol merkezi ile bölgedeki diğer yangın merkezlerine iletildi. Alevlerin saat 10.30 sıralarında tespit edildiğini, saat 10.40'ta ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Marmaristeki orman yangını İHAnın tespit ettiği ortaya çıktı
İHA görüntüsü

Marmaris'te, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda enerji nakil hatlarından yayılan kıvılcım sonucu çıktığı tahmin edilen, yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın, 8 saat sonra söndürüldü. Geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in (32) şehit olduğu yangında, 150 futbol sahası büyüklüğündeki 110 hektar alan zarar gördü. Helikopterlerin 320 sorti yaptığı yangında alevlerin, 5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmesiyle facianın önlendiği belirlendi.

10 DAKİKADA MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip ederek, alevlerin saat 10.30 sıralarında tespit edildiğini, saat 10.40'ta ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

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Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu

İHA 57 KİLOMETREDEN TESPİT ETTİ

Yangının, bakanlığın orman yangınlarına karşı kullandığı, ısıya duyarlı İHA ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede duman ilk çıkmaya başladığı anda insansız hava aracının kaydettiği görüntüye göre, önce ısı yüksekliğini 57 kilometre uzaklıktan tespit eden İHA, alana yaklaşarak kaydettiği görüntüleri canlı olarak Ankara'daki yangın kontrol merkezi ile bölgedeki diğer yangın merkezlerine iletti.

Marmaris'teki yangında şehit olan arkadaşlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldılar
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Marmaris'teki yangında şehit olan arkadaşlarını kurtarmak için alevlerin arasına daldılar

  • İHA'nın yangını ilk tespit ettiğinde kaydettiği görüntüler, nokta şeklindeyken, alana yaklaştıkça yangının boyutuna ilişkin görüntünün netleştiği görüldü.

İHA'nın ilk tespitinden itibaren bölgedeki ekiplerin alana sevk edilmesiyle yangına 10 dakika gibi kısa sürede müdahale edildiği ve otelin LPG tankı dahil daha geniş alanları etkileyebilecek alevlerin söndürüldüğü öğrenildi.

Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın
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Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

BU YIL 3 İHA DAHA EKLENDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarında önemli yeri olan İHA'ları ilk kez geçen yıl kullanmaya başladı.

  • Geçen sene sadece İzmir'de 1 olan İHA sayısı, bu yıl 4'e yükseltildi. Bu sene alınan 3 İHA; Adana, Antalya ve Muğla'da kullanılmaya başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne çıkan İHA'lar, geç saatlere kadar ormanlık alanları izliyor. İHA'ların sorumluluk bölgelerinden canlı aktardığı görüntüler, yangın kontrol merkezlerindeki görevliler tarafından anbean izleniyor. İHA'lar ile Marmaris yangınında olduğu gibi orman yangınlarının erken tespit edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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